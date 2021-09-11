В течение нескольких месяцев Гьовик открыто писала на своей странице в твиттере о травле, преследованиях и неоднозначных "мерах безопасности" внутри компании. Кроме этого, девушка заявляла о домогательствах со стороны одного из менеджеров Apple, а также о том, что ее запугивали.

Читайте также День женского предпринимательства: бизнесвумен могут получить полезные награды

Скандал с Apple

Гьовик высказывала беспокойство касательно мер безопасности, которые Apple применяла к своим сотрудникам. Так, по словам девушки, компания проверяла мобильные телефоны своих работников, и мониторила, в частности, приватные переписки, и таким образом даже получала доступ к фото интимного характера.

Когда в марте я начала поднимать вопросы безопасности на рабочем месте, то почти сразу столкнулась с преследованием и запугиванием. Я разочарована, что компания, которую я любила с детства, так относится к своим сотрудникам,

– отметила эксработница Apple.

В августе 2021 года, после широкой огласки, Эшли Гьовик отправили в вынужденный отпуск, а внутри компании начали корпоративное расследование. После этого доступ к системам Apple девушке заблокировали, а уже через несколько дней прислали письмо с уведомлением об увольнении.

В Apple отказались от комментариев, ссылаясь на уважение к частной жизни каждого сотрудника. Также в пресс-службе компании заявили, что с каждым подобным случаем они проводят детальные расследования. Официальная причина увольнения Эшли Гьовик – разглашение конфиденциальной информации.