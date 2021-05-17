Коста Элефтериу, разработчик приложения-клавиатуры FlickType Watch Keyboard для умных часов Apple, сообщил про очередные факты разоблачения прикрытия мошеннической деятельности разработчиков со стороны Apple . Предварительно он уже привлекал внимание мировой общественности своими недавними разоблачениями мошенничества в App Store, казино , скрытыми в детских играх, и целой " фабрике " мошеннических приложений iOS VPN. Теперь он анонсировал новое программное обеспечение, которое , по его мнению, раскрывает мошенничество в App Store против владельцев iPhone и iPad, что " измеряется не миллионами , а миллиардами " .

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Что известно о Коста Элефтериу Разработал популярное приложение FlickType для Apple Watch, но его успех был омрачен серией мошеннических программ, которые продавались под похожими названиями. Элефтериу пожаловался в Apple, но, по его словам, меры не были приняты. Взамен компания попыталась приобрести его приложение по очень низкой цене. Впоследствии он подал на Apple в суд, судебное разбирательство продолжается.

В чем вина Apple

В своих сообщениях в твиттере Коста Элефтериу подал пример приложения "Privacy Assistant: StringVPN", которое по данным MacRumors, сейчас занимает 32 место в категории "Программы" App Store.

Элефтериу указывает, что разработчик этого приложения зарегистрировал в качестве своего адреса пустой вебсайт, использовал сотни откровенно поддельных отзывов , а множество реальных пользователей оставляли комментарии, пытаясь предупредить других о том, что это мошенничество . Однако и в дальнейшем приложение Privacy Assistant: StringVPN приносит более 1 миллионов долларов прибыли в месяц – из которых Apple получает свою долю.

Я обнаружил сотни мошеннических программ, включая несколько многомиллионных сделок, которые остаются без внимания в течение нескольких месяцев или даже лет, в то время, как Apple получает свою долю в 30%,

- сказал Элефтериу журналистам Forbes.

Разработчик в этом месяце представил собственное программное обеспечение для автоматического поиска приложений с низким рейтингом. Примечательно, что Элефтериу поделился одним скриншотом, нацеленным на одного разработчика – Dragon Game Studio, у которого более 40 мошеннических приложений с совокупным доходом более 3,5 миллиона долларов в настоящее время представлены в App Store.

Скриншот результатов работы программного обеспечения Коста Елифтериу / Фото Коста Элефтериу