Коста Элефтериу, разработчик приложения-клавиатуры FlickType Watch Keyboard для умных часов Apple, сообщил про очередные факты разоблачения прикрытия мошеннической деятельности разработчиков со стороны Apple. Предварительно он уже привлекал внимание мировой общественности своими недавними разоблачениями мошенничества в App Store, казино, скрытыми в детских играх, и целой "фабрике" мошеннических приложений iOS VPN. Теперь он анонсировал новое программное обеспечение, которое, по его мнению, раскрывает мошенничество в App Store против владельцев iPhone и iPad, что "измеряется не миллионами, а миллиардами".
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Что известно о Коста ЭлефтериуРазработал популярное приложение FlickType для Apple Watch, но его успех был омрачен серией мошеннических программ, которые продавались под похожими названиями. Элефтериу пожаловался в Apple, но, по его словам, меры не были приняты. Взамен компания попыталась приобрести его приложение по очень низкой цене. Впоследствии он подал на Apple в суд, судебное разбирательство продолжается.
В чем вина Apple
В своих сообщениях в твиттере Коста Элефтериу подал пример приложения "Privacy Assistant: StringVPN", которое по данным MacRumors, сейчас занимает 32 место в категории "Программы" App Store.
Элефтериу указывает, что разработчик этого приложения зарегистрировал в качестве своего адреса пустой вебсайт, использовал сотни откровенно поддельных отзывов, а множество реальных пользователей оставляли комментарии, пытаясь предупредить других о том, что это мошенничество. Однако и в дальнейшем приложение Privacy Assistant: StringVPN приносит более 1 миллионов долларов прибыли в месяц – из которых Apple получает свою долю.
Я обнаружил сотни мошеннических программ, включая несколько многомиллионных сделок, которые остаются без внимания в течение нескольких месяцев или даже лет, в то время, как Apple получает свою долю в 30%,
- сказал Элефтериу журналистам Forbes.
Разработчик в этом месяце представил собственное программное обеспечение для автоматического поиска приложений с низким рейтингом. Примечательно, что Элефтериу поделился одним скриншотом, нацеленным на одного разработчика – Dragon Game Studio, у которого более 40 мошеннических приложений с совокупным доходом более 3,5 миллиона долларов в настоящее время представлены в App Store.
Скриншот результатов работы программного обеспечения Коста Елифтериу / Фото Коста Элефтериу
Элефтериу заявил, что планирует "вскоре поделиться новыми мошенничествами и цифрами".