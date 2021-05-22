Apple подозревает, что Microsoft и Epic Games сговорились против нее в суде

Вице-президент Microsoft Лори Райт дал показания в суде, но компания Apple требует, чтобы их признали недействительными. Более того, Apple сомневается в намерениях Microsoft.

Apple подозревает, что Epic Games является подставным лицом Microsoft в суде. Такой вывод сделали в частности из-за того, что и со стороны Microsoft, и со стороны Epic Games показания дало одинаковое количество свидетелей.

К теме Сотни сотрудников Apple пишут совместное письмо к Тиму Куку: в них одно требование

В Apple считают, что приглашена Epic Games Лори Райт ранее давала личные свидетельства, но не выступала как представитель Microsoft. Кроме нее в суде появились лишь несколько "консультантов".

Как отметила Apple, таким образом Microsoft захотела избежать раскрытия любой информации о себе в суде. Компания просто не позвала других руководителей для дачи показаний.

Apple также отметила, что Microsoft не раскрыла ни одного из документов, на основе которых Райт давала показания.

Борьба Epic Games и Apple: коротко

Конфликт начался в августе 2020 года. Epic Games выложила в App Store версию игры Fortnite с платежами в обход App Store.

Модераторы магазина убрали игру, одновременно Epic Games запретила Fortnite на iPhone и iPad.

Epic Games в суде пытается доказать, что условия Apple в App Store направленные на подавление конкуренции.

Apple уже второй раз просит признать показания Лори Райт недействительными. В прошлый раз заявляли, что показания вице-президента Microsoft о прибыли и убытках ничем не доказаны.