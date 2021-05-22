Apple подозревает, что Microsoft и Epic Games сговорились против нее в суде

Вице-президент Microsoft Лори Райт дал показания в суде, но компания Apple требует, чтобы их признали недействительными. Более того, Apple сомневается в намерениях Microsoft.
Apple подозревает, что Epic Games является подставным лицом Microsoft в суде. Такой вывод сделали в частности из-за того, что и со стороны Microsoft, и со стороны Epic Games показания дало одинаковое количество свидетелей.
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В Apple считают, что приглашена Epic Games Лори Райт ранее давала личные свидетельства, но не выступала как представитель Microsoft. Кроме нее в суде появились лишь несколько "консультантов".
Как отметила Apple, таким образом Microsoft захотела избежать раскрытия любой информации о себе в суде. Компания просто не позвала других руководителей для дачи показаний.
Apple также отметила, что Microsoft не раскрыла ни одного из документов, на основе которых Райт давала показания.К слову! Apple уже второй раз просит признать показания Лори Райт недействительными. В прошлый раз заявляли, что показания вице-президента Microsoft о прибыли и убытках ничем не доказаны.
Борьба Epic Games и Apple: коротко
- Конфликт начался в августе 2020 года. Epic Games выложила в App Store версию игры Fortnite с платежами в обход App Store.
- Модераторы магазина убрали игру, одновременно Epic Games запретила Fortnite на iPhone и iPad.
- Epic Games в суде пытается доказать, что условия Apple в App Store направленные на подавление конкуренции.