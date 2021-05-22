Apple подозревает, что Epic Games является подставным лицом Microsoft в суде. Такой вывод сделали в частности из-за того, что и со стороны Microsoft, и со стороны Epic Games показания дало одинаковое количество свидетелей.
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В Apple считают, что приглашена Epic Games Лори Райт ранее давала личные свидетельства, но не выступала как представитель Microsoft. Кроме нее в суде появились лишь несколько "консультантов".
Как отметила Apple, таким образом Microsoft захотела избежать раскрытия любой информации о себе в суде. Компания просто не позвала других руководителей для дачи показаний.
Apple также отметила, что Microsoft не раскрыла ни одного из документов, на основе которых Райт давала показания.
Борьба Epic Games и Apple: коротко
- Конфликт начался в августе 2020 года. Epic Games выложила в App Store версию игры Fortnite с платежами в обход App Store.
- Модераторы магазина убрали игру, одновременно Epic Games запретила Fortnite на iPhone и iPad.
- Epic Games в суде пытается доказать, что условия Apple в App Store направленные на подавление конкуренции.