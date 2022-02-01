Apple подала иск в суд против украинского режиссера: что не понравилось компании

Компания Apple инициировала судебный иск против украинского режиссера Василия Москаленко. Свои аргументы техгигант изложил на 467 страницах.

Дело в том, что по мнению американской компании, фильм Москаленко под названием Apple-Man вредит их бренду, ведь пользователям может показаться, что он "связан, утвержден или одобрен компанией Apple". Компания требует, чтобы украинский режиссер отказался от юридического оформления фильма на территории США.

Читайте также Продали больше, чем планировали: выручка Apple выросла до рекордного показателя

Если Apple выиграет судебный спор, то получит право в любой момент запретить использование словосочетания "Apple-Man" в названии украинского фильма, комиксов и мерча.

Ответ Москаленко

Украинский режиссер общается с Apple через своего американского юриста и ожидает запланированной конференции с представителями компании.

Я очень хочу договориться с Apple. Очень уважаю компанию, их философию и историю,

– заявил Василий Москаленко.

В ответ на иск режиссер записал видеообращение, в котором объяснил, что Apple-Man – это фильм о яблоках, а не о технике известного бренда. Кинолента не содержит никакого упоминания продукции техгиганта, и Москаленко предлагает Apple убедиться в этом, просмотрев фильм перед премьерой.

Я просто хочу сделать комедию о герое, чья суперсила будет связана с обожаемым во всех уголках планеты фруктом,

– пояснил режиссер.

Добавим, что трейлер к фильму Apple-Man Москаленко снял у себя в квартире во время карантина в 2020 году. Собрав более 100 тысяч евро на платформе Kickstarter, режиссер приступил к съемкам полного метра. Фильм должен стать пародией на все популярные фильмы о супергероях.

Обращение Василия Москаленко к компании Apple: смотрите видео