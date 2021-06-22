Apple под прицелом: в Германии начали антимонопольное расследование

В Германии начали расследование из-за американской компании Apple. Там хотят оценить ее влияние на межрыночную конкуренцию.
Как известно, Apple – четвертая большая технологическая компания, по которой немецкое Федеральное ведомство по картелям принимает меры. Кроме нее раньше еще расследовали действия Google, Amazon и Facebook.
Интересно "Гибридный офис: жизнь All Inclusive": Киевстар приглашает на бесплатный вебинар для бизнеса
Причина расследования
Ведомство получило жалобы на Apple. В них говорилось о том, что компания использует практики, которые потенциально препятствуют конкуренции.
Главная причина этого – выход обновления операционной системы iOS 14.5. Оно предоставляет пользователям 2 новые функции:
- запрещать приложениям отслеживать их активность;
- делиться данными с другими приложениями или сайтами.
Что будет делать ведомство
Там объяснили, что хотят узнать, может ли операционная система iOS для iPhone действительно усложнить для других компаний возможность для конкуренции.
Также в ходе расследования сфокусируются на технологических, финансовых ресурсах Apple, а также на магазине приложений App Store.Всегда оставаться на связи со своими клиентами даже вне офиса позволяет Виртуальная мобильная АТС от Киевстар: никаких затрат на оборудование и обслуживание, настройка и запуск до 15 минут, объединение мобильных и фиксированных номеров компании в одну сеть. Работайте там, где удобно!