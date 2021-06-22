Apple под прицелом: в Германии начали антимонопольное расследование

В Германии начали расследование из-за американской компании Apple. Там хотят оценить ее влияние на межрыночную конкуренцию.

Как известно, Apple – четвертая большая технологическая компания, по которой немецкое Федеральное ведомство по картелям принимает меры. Кроме нее раньше еще расследовали действия Google, Amazon и Facebook.

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Причина расследования

Ведомство получило жалобы на Apple. В них говорилось о том, что компания использует практики, которые потенциально препятствуют конкуренции.

Главная причина этого – выход обновления операционной системы iOS 14.5. Оно предоставляет пользователям 2 новые функции:

запрещать приложениям отслеживать их активность;

делиться данными с другими приложениями или сайтами.

Что будет делать ведомство

Там объяснили, что хотят узнать, может ли операционная система iOS для iPhone действительно усложнить для других компаний возможность для конкуренции.

Также в ходе расследования сфокусируются на технологических, финансовых ресурсах Apple, а также на магазине приложений App Store.