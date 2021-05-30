Интерес потребителей к криптоплатежам растет. Согласно данным недавнего исследования PYMNTS и поставщика услуг криптоплатежей BitPay, 18 процентов взрослого населения США – 46 миллионов потребителей -– заявили, что, скорее всего, будут использовать криптовалюты для совершения покупки в этом году.

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Планы Apple

Объявления о вакансиях, которое было размещено на официальном сайте Apple указывает на то, что компания, возможно, готова перейти на криптовалюты. Apple разместила вакансию на должность специалиста по развитию бизнеса, который будет налаживать партнерские отношения с поставщиками "альтернативных платежей".

Для этой должности Apple ищет специалиста , который имеет опыт работы с цифровыми кошельками, быстрыми платежами, "купи сейчас, заплати потом" (BNPL) и криптовалютами. Сотрудник будет работать с командой разработчиков приложений Apple Pay и iPhone Wallet. Это позволяет предположить, что Apple хочет добавить криптовалютные платежи в свой мобильный кошелек.

Apple Pay популярный сервис платежей / Фото Trashbox

Нововведения PayPal

PayPal позволит клиентам выводить криптовалюты. Руководитель направления блокчейн компании Хосе Фернандес да Понте, по данным Coindesk , объявил на конференции, что функция вывода криптовалюты находится в разработке. В это время PayPal позволяет пользователям покупать, продавать и хранить криптовалюты в своем приложении. Также сервис запустил функцию "Checkout with Crypto". Эта новая функция позволит пользователям перемещать свои криптовалюты с платформы PayPal на любой посторонний кошелек, что повысит уровень пользования их криптовалютами, хранящимися в системе PayPal.

Переход на криптоплатежи: актуальный бизнес-тренд

Все больше платежных компаний выходят на рынок, чтобы воспользоваться растущим спросом: Visa и Mastercard пополняют свои портфели криптовалютных карт, а компания FIS недавно объявила о партнерстве по созданию линейки криптовалютных дебетовых карт в Европе. Последние планы PayPal еще больше свидетельствуют о его намерениях стать лидером в криптовалютном пространстве. В то же время действия Apple, вероятно, гарантируют, что компания не планирует отставать от актуальных бизнес трендов, поскольку поведение потребителей меняется и криптоплатежи становятся все более популярными .

Банкиры обеспокоены отсутствием надзора и регулирования на рынке криптовалют

Волатильность криптовалют беспокоит банкиров / Фото Unsplash