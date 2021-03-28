Компания Apple открыла уже четвертую вакансию в Киеве. На этот раз ищут юридического консультанта.

Что будет делать юрист

Юрист будет консультировать украинскую бизнес-команду Apple по всем юридическим вопросам. Он будет первым лицом компании в Украине. Также именно в его обязанности будет входить общение с главным офисом в Купертино.

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Также в юридического консультанта будут следующие обязанности:

ведение переговоров;

составление правовых соглашений по вопросам коммерческого права, права потребителей, конфиденциальности, интеллектуальной собственности и IТ;

консультация по всем правовым аспектам, связанным с продажами и маркетингом продуктов Apple.

Требования к кандидату