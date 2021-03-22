Apple оштрафовали более чем на 308 миллионов долларов: компания подала апелляцию
Федеральное жюри в Техасе оштрафовало Apple. Компания, согласно решению, должна заплатить Personalized Media Communications LLC примерно 308,5 миллионов долларов. Причиной стало нарушение патента, связанного с управлением цифровыми правами.
Источник:Business Insider
Известно, что Apple уже обжаловала это решение. Они не согласны с приговором.
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С чего все началось
Компания Personalized Media подала в суд на Apple еще в 2015 году. Она заверила, что Apple нарушила ее патент на ряд технологий.
Иск касается FairPlay, технологии, которую Apple использует для шифрования и расшифровки цифрового контента и программного обеспечения, включая аудиокниги, телевизионные программы, фильмы и музыку.
Этот контент распространяли на таких платформах:
- iTunes;
- App Store;
- Apple Music.
Какова позиция Apple
Источник: Bloomberg
В Apple не согласились с решением суда.
Подобная судебная практика, которую инициируют компании, которые не разрабатывают и не продают никакие продукты, замедляют инновации и наносят ущерб потребителям,
– сказали представители компании.
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