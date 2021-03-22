Федеральное жюри в Техасе оштрафовало Apple. Компания, согласно решению, должна заплатить Personalized Media Communications LLC примерно 308,5 миллионов долларов. Причиной стало нарушение патента, связанного с управлением цифровыми правами.

Известно, что Apple уже обжаловала это решение. Они не согласны с приговором.

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С чего все началось

Компания Personalized Media подала в суд на Apple еще в 2015 году. Она заверила, что Apple нарушила ее патент на ряд технологий.

Иск касается FairPlay, технологии, которую Apple использует для шифрования и расшифровки цифрового контента и программного обеспечения, включая аудиокниги, телевизионные программы, фильмы и музыку.

Этот контент распространяли на таких платформах:

iTunes;

App Store;

Apple Music.

Какова позиция Apple

Источник: Bloomberg

В Apple не согласились с решением суда.

Подобная судебная практика, которую инициируют компании, которые не разрабатывают и не продают никакие продукты, замедляют инновации и наносят ущерб потребителям,

– сказали представители компании.

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