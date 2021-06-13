В Apple начал работать ексменеджер BMW, который специализируется на электрокарах

В Apple начал работать Ульрих Кранц – бывший главный менеджер подразделения электромобилей BMW AG. Теперь он скорее всего развивает беспилотные электрокары Apple.

Руководителем этого проекта является бывший главный менеджер Tesla Дуг Филд. Компания Apple подтвердила трудоустройства Кранца.

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Что известно о Кранце

Кранц разрабатывал электромобили BMW 30 лет. Более того, он был старшим вице-президентом группы разработчиков электрокара i3 и гибрида i8. В Apple он пришел не сразу. После увольнения из BMW Кранц был гендиректором беспилотных электромобилей Canoo.

В СМИ назвали Кранца значительным кадром Apple в сфере автомобилей.

Это существенный признак того, что производитель iPhone полон решимости создать беспилотный электромобиль, чтобы составить конкуренцию Tesla и другим автопроизводителям,

– сообщило издание.

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