Руководителем этого проекта является бывший главный менеджер Tesla Дуг Филд. Компания Apple подтвердила трудоустройства Кранца.

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Что известно о Кранце

Кранц разрабатывал электромобили BMW 30 лет. Более того, он был старшим вице-президентом группы разработчиков электрокара i3 и гибрида i8. В Apple он пришел не сразу. После увольнения из BMW Кранц был гендиректором беспилотных электромобилей Canoo.

В СМИ назвали Кранца значительным кадром Apple в сфере автомобилей.

Это существенный признак того, что производитель iPhone полон решимости создать беспилотный электромобиль, чтобы составить конкуренцию Tesla и другим автопроизводителям,

– сообщило издание.

Электромобиль от Apple: главное

По данным аналитика Дэниэла Айвса, в Apple могут уже к осени анонсировать выпуск электрокара.

В июне компания искала поставщиков батарей для машин Apple.

Существует информация, что компания ведет переговоры с Hyundai, Kia и Nissan о партнерстве. В то же время все автопроизводители отрицают это.