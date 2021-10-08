Apple, Google и Facebook будут платить больше: европейское убежище компаний повышает налоги

Ирландия заявила, что присоединится к международному соглашению, которое устанавливает налог на прибыль транснациональных компаний на уровне не менее 15%. Страна является европейской штаб-квартирой многих фармацевтических корпораций США, а также финтех гигантов, в частности Google, Apple и Facebook.

Сейчас налог на доход международных компаний в Ирландии составляет 12,5%, что является самой низкой ставкой в Европе. Ранее множество корпораций из других стран открывали свои офисы именно здесь, чтобы уменьшить налоговую нагрузку.

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Что известно о минимальной налоговой ставке

Соглашение о минимальной налоговой ставке на доход трансконтинентальных компаний в размере 15% инициировано Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Оно имеет целью прекратить уклонение корпораций от уплаты налогов и сделать международные налоговые правила более справедливыми и прозрачными.

По оценкам ОЭСР, 15% налоговая ставка ежегодно будет приносить около 150 миллиардов долларов глобальных налоговых поступлений и будет способствовать стабилизации международной налоговой системы.

Ирландия подписала соглашение

Накануне очередной встречи ОЭСР, в которой принимают участие представители 140 стран, Ирландия подписала соглашение о повышении налога. План предусматривает, что рост ставки коснется транснациональных компаний с годовым доходом более 750 миллионов евро. Для предприятий с более низким уровнем доходов налоговая ставка не изменится и останется в размере 12,5%.

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На что это повлияет

За последние несколько десятилетий Ирландия служила налоговым убежищем для многих международных корпораций благодаря низкой ставке. Обычно трансконтинентальные гиганты открывали там дочерние компании, которым лицензировали свою интеллектуальную собственность.

Согласно данным Американской торгово-промышленной палаты, в Ирландии работают около 800 американских компаний, в которых трудоустроены более 180 тысяч человек:

Apple открыла свой первый завод в Ирландии еще в 1980 году , и сейчас там работает около 6 тысяч человек;

, и сейчас там работает около 6 тысяч человек; Google расширила свое европейское представительство благодаря мощностям в Ирландии в 2003 году .

. Facebook открыла свой офис в Дублине в 2008 году.

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Из-за повышения налога присутствие международных игроков рынка в Ирландии может уменьшиться. Впрочем, министр финансов страны Паскаль Донохо заявил, что соглашение "решит налоговые проблемы цифровизации", и убежден, что это никоим образом не повлияет на конкурентоспособность Ирландии в будущем.

К слову, если соглашение ОЭСР продолжит распространяться в европейских странах, ожидается, что его положения вступят в силу уже в 2023 году.