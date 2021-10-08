Сейчас налог на доход международных компаний в Ирландии составляет 12,5%, что является самой низкой ставкой в Европе . Ранее множество корпораций из других стран открывали свои офисы именно здесь, чтобы уменьшить налоговую нагрузку .

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Что известно о минимальной налоговой ставке

Соглашение о минимальной налоговой ставке на доход трансконтинентальных компаний в размере 15% инициировано Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Оно имеет целью прекратить уклонение корпораций от уплаты налогов и сделать международные налоговые правила более справедливыми и прозрачными .

По оценкам ОЭСР, 15% налоговая ставка ежегодно будет приносить около 150 миллиардов долларов глобальных налоговых поступлений и будет способствовать стабилизации международной налоговой системы.

Ирландия подписала соглашение

Накануне очередной встречи ОЭСР, в которой принимают участие представители 140 стран, Ирландия подписала соглашение о повышении налога . План предусматривает, что рост ставки коснется транснациональных компаний с годовым доходом более 750 миллионов евро . Для предприятий с более низким уровнем доходов налоговая ставка не изменится и останется в размере 12,5%.

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На что это повлияет

За последние несколько десятилетий Ирландия служила налоговым убежищем для многих международных корпораций благодаря низкой ставке. Обычно трансконтинентальные гиганты открывали там дочерние компании , которым лицензировали свою интеллектуальную собственность.

Согласно данным Американской торгово-промышленной палаты, в Ирландии работают около 800 американских компаний , в которых трудоустроены более 180 тысяч человек :

Apple открыла свой первый завод в Ирландии еще в 1980 году , и сейчас там работает около 6 тысяч человек;

Google расширила свое европейское представительство благодаря мощностям в Ирландии в 2003 году .

Facebook открыла свой офис в Дублине в 2008 году .

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Из-за повышения налога присутствие международных игроков рынка в Ирландии может уменьшиться . Впрочем, министр финансов страны Паскаль Донохо заявил, что соглашение "решит налоговые проблемы цифровизации", и убежден, что это никоим образом не повлияет на конкурентоспособность Ирландии в будущем.