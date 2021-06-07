Хотя в ходе судебных споров с Epic Games Apple утверждала, что не оценивает прибыль и убытки своего App Store как самостоятельный бизнес , но новые цифры, которые были представлены в исследовании указывают на то, что Apple в полном объеме понимает, какие деньги и платежи проходят через ее рынок приложений .

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Обновленная версия исследования, проведенного экономистами с Analysis Group, утверждает, что в 2020 году экосистема App Store принесла Apple выручку в размере 643 миллиардов, что на 24% больше, чем 519 миллиардов долларов годом ранее.

В нем также отмечается, что около 90% счетов и продаж, осуществленных с помощью App Store, на самом деле происходят за его пределами, то есть Apple не берет комиссию с этих покупок. Это больше, чем 85%, о которых сообщалось в прошлом году, и именно эту цифру Apple использовала в антимонопольных спорах, чтобы показать App Store, как сервис, который способствует большому количеству торговых операций без комиссии.

Крупнейший рынок Apple – Китай

В отчете в частности указывается на то, что крупнейшим рынком для Apple является Китай , который генерирует около 300 миллиардов долларов продаж .

Т орговый центр Apple в Гуанчжоу / Фото Foster + Partners

При этом в США , втором по величине рынке для американского технологического гиганта, продажи почти вдвое меньше – около 175 миллиардов долларов .

Реклама, показываемая в приложениях, размещенных в App Store принесла Apple 46 миллиардов долларов. Также компания получила комиссионные сборы от продажи цифровых товаров и услуг, которые в 2020 году составили 86 миллиардов долларов.

Компании, которые проводят бизнес с помощью App Store стоят более 500 миллиардов долларов

Согласно данным исследования App Store является важной составляющей ведения бизнеса для значительного количества компаний. 75 компаний из США и Европы , которые в собственном бизнесе основной акцент делают на iOS, вышли на IPO или были поглощены с 2011 года, а общая оценка их стоимости превышает 500 миллиардов долларов .

Гибкость и оптимизация – главные конкурентные составляющие бизнеса сегодня. Как масштабироваться и запускать новые проекты в удаленном режиме? Как иметь доступ к рабочим файлам из любой точки земного шара? Как защитить информацию, предупредить аппаратные сбои, разрабатывать новые ПО не тратя на это колоссальные бюджеты на покупку "железа"?

Как и в прошлом году, обновленное исследование было опубликовано в дни, предшествующие Всемирной конференции разработчиков Apple.

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