Антигерои современности мировые компании каких стран продолжают работать в РФ без ограничений

С начала полномасштабного вторжения России в Украину с рынка страны-агрессора ушло немало мировых компаний. Однако до сих пор остаются те, что продолжают бизнес на крови украинцев.

В списке 250 крупнейших российских компаний по выручке в 2020 году 54 имели иностранный капитал. Украинское издание Forbes проанализировало финансовые показатели и решения этих компаний и категоризировало их по странам происхождения.

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Мировые компании на рынке России в условиях полномасштабной войны в Украине

По исследованию ученых Школы менеджмента Йельского университета, по состоянию на 24 марта ситуация с международными компаниями на рынке России такова:

169 полностью отказались от присутствия на рынке страны-агрессора;

от присутствия на рынке страны-агрессора; 191 "приостановили деятельность", впрочем, готовы при случае вернуться;

56 остаются на рынке, но прекращают инвестиции в Россию;

30 не уходят, но сокращают свои операции;

36 никак не отреагировали на события в Украине.

54 крупнейших компании России с иностранным капиталом

43 из 54 крупнейших компаний России с иностранным капиталом, по данным украинского Forbes, происходят из 7 стран.

США;

Великобритании;

Германии;

Франции;

Японии;

Кореи;

Китаю.

Отмечается, что уровень лояльности к рынку этих компаний зависит от жесткости санкций.

некоторые компании заявили о своем желании уйти из России;

другие – последовательно остаются;

остальное – ограничилось частичным сокращением своей активности на российском рынке.

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Лидеры и антигерои выхода с российского рынка по странам

По исследованию украинского Forbes, лидерами по выходу с российского рынка после начала полномасштабного вторжения России в Украину являются крупные международные компании, происходящие из Германии и Великобритании.

А вот антигероями Украины оказались компании родом из Франции и Китая. Большая их часть продолжает работать на российском рынке, причем в основном – без всяких ограничений.

Доля и уровень санкций мировых компаний на российском рынке / Инфографика

Добавим, что перед всеми международными компаниями, которые до начала полномасштабной войны вели свою деятельность в России, сейчас с точки зрения бизнеса стоит очень непростой выбор.

С одной стороны, оставаться на российском рынке для них – это огромные и невосполнимые репутационные потери. С другой – риск потерять миллиардные инвестиции и серьезные доходы. Вместе с тем, украинский народ запомнит каждого, кто наживался на его крови и финансировал армию оккупанта, уплачивая налоги стране-террористке.

Крупнейшие иностранные компании в России по странам происхождения капитала / Инфографика