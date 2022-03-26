В списке 250 крупнейших российских компаний по выручке в 2020 году 54 имели иностранный капитал. Украинское издание Forbes проанализировало финансовые показатели и решения этих компаний и категоризировало их по странам происхождения.
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Мировые компании на рынке России в условиях полномасштабной войны в Украине
По исследованию ученых Школы менеджмента Йельского университета, по состоянию на 24 марта ситуация с международными компаниями на рынке России такова:
- 169 полностью отказались от присутствия на рынке страны-агрессора;
- 191 "приостановили деятельность", впрочем, готовы при случае вернуться;
- 56 остаются на рынке, но прекращают инвестиции в Россию;
- 30 не уходят, но сокращают свои операции;
- 36 никак не отреагировали на события в Украине.
54 крупнейших компании России с иностранным капиталом
43 из 54 крупнейших компаний России с иностранным капиталом, по данным украинского Forbes, происходят из 7 стран.
- США;
- Великобритании;
- Германии;
- Франции;
- Японии;
- Кореи;
- Китаю.
Отмечается, что уровень лояльности к рынку этих компаний зависит от жесткости санкций.
- некоторые компании заявили о своем желании уйти из России;
- другие – последовательно остаются;
- остальное – ограничилось частичным сокращением своей активности на российском рынке.
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Лидеры и антигерои выхода с российского рынка по странам
По исследованию украинского Forbes, лидерами по выходу с российского рынка после начала полномасштабного вторжения России в Украину являются крупные международные компании, происходящие из Германии и Великобритании.
А вот антигероями Украины оказались компании родом из Франции и Китая. Большая их часть продолжает работать на российском рынке, причем в основном – без всяких ограничений.
Доля и уровень санкций мировых компаний на российском рынке / Инфографика
Добавим, что перед всеми международными компаниями, которые до начала полномасштабной войны вели свою деятельность в России, сейчас с точки зрения бизнеса стоит очень непростой выбор.
С одной стороны, оставаться на российском рынке для них – это огромные и невосполнимые репутационные потери. С другой – риск потерять миллиардные инвестиции и серьезные доходы. Вместе с тем, украинский народ запомнит каждого, кто наживался на его крови и финансировал армию оккупанта, уплачивая налоги стране-террористке.
Крупнейшие иностранные компании в России по странам происхождения капитала / Инфографика