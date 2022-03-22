Об этом сообщила хакерская группа Anonymous. Они обнародовали базу данных швейцарской Nestle.

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Утекло 10 гигабайтов данных электронной почты, паролей, бизнес-клиентов Nestle и т.д.

– сообщили Anonymous.

Напомним, что Anonymous 21 марта пригрозили сломать 40 компаний, продолжающих сотрудничать с Россией. Они дали им 48 часов, чтобы покинуть рынок страны-агрессора. И взлом базы данных Nestle – доказательство серьезности их намерений.

Компании, которым пригрозили Anonymous / Фото Anonymous

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