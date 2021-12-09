АМКУ разрешил Kaspi.kz купить украинский "БТА банк"
Источник:Интерфакс-Украина
Антимонопольный комитет Украины решил казахской компании Kaspi.kz приобрести акционерное общество "БТА Банк". Соответствующее решение АМКУ принял во время заседания 9 декабря.
Еще в октябре финтех-компания заявила, что подписала соглашение о купле-продаже 100% акций банка. Договоренность планировали завершить в первом полугодии 2022 года.
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Стоимость сделки не разглашали
В Kaspi.kz отметили, что банк покупают исключительно для получения банковской лицензии в Украине. Покупка позволит компании запустить на украинском рынке финтех-продукты, открывать мобильные кошельки, счета и прочее.
Ранее сообщалось, что у банка – ограниченная операционная деятельность, ведь нет кредитного портфеля.К сведению! Компания Kaspi.kz завершила соглашение о приобретении платформы Portmone Group.
Отметим, что казахская компания Kaspi.kz оперирует тремя платформами:
- маркетплейс,
- финтех-платформа,
- система платежей
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Что известно о "БТА банке":
- "БТА банк" ранее был на позиции одного из крупнейших банков Казахстана.
- Сейчас это фактически компания по управлению активами, владельцем которой является казах Кенес Ракишев.
- "БТА банк Украина" был основан в 1992 году.
- По состоянию на октябрь 2021 года банк по размеру активов был на 67-м месте среди банков Украины. В списке был 71 банк.
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