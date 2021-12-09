АМКУ разрешил Kaspi.kz купить украинский "БТА банк"

Антимонопольный комитет Украины решил казахской компании Kaspi.kz приобрести акционерное общество "БТА Банк". Соответствующее решение АМКУ принял во время заседания 9 декабря.

Еще в октябре финтех-компания заявила, что подписала соглашение о купле-продаже 100% акций банка. Договоренность планировали завершить в первом полугодии 2022 года.

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Стоимость сделки не разглашали

В Kaspi.kz отметили, что банк покупают исключительно для получения банковской лицензии в Украине. Покупка позволит компании запустить на украинском рынке финтех-продукты, открывать мобильные кошельки, счета и прочее.

Ранее сообщалось, что у банка – ограниченная операционная деятельность, ведь нет кредитного портфеля.

Компания Kaspi.kz завершила соглашение о приобретении платформы Portmone Group.

Отметим, что казахская компания Kaspi.kz оперирует тремя платформами:

маркетплейс,

финтех-платформа,

система платежей

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Что известно о "БТА банке":

"БТА банк" ранее был на позиции одного из крупнейших банков Казахстана.

Сейчас это фактически компания по управлению активами, владельцем которой является казах Кенес Ракишев.

"БТА банк Украина" был основан в 1992 году.

По состоянию на октябрь 2021 года банк по размеру активов был на 67-м месте среди банков Украины. В списке был 71 банк.

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