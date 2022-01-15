Сумма сделки не сообщается . Однако основатель стартапа Виталий Гончарук подтвердил факт продажи изданию AIN.ua.

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Детали сделки

За время своего существования украинский Augmented Pixels привлек около 7 миллионов долларов инвестиций. Последний раунд на 2 миллиона долларов стартап закрыл еще в феврале 2021 года. Среди инвесторов – AVentures Capital, ICU, The Hive и Steltec Capital.

Чем занимается украинский стартап Augmented Pixels Стартап основан в 2013 году в Одессе, однако со временем команда переехала в офис в Калифорнии. Основным направлением деятельности является разработка технологии дополненной реальности, основанной на детальном 3D-сканировании пространства для навигации.



Продуктами компании пользуются такие известные международные компании, как LG, Qualcomm, Intel, National Geographic и другие.

В Qualcomm покупку стартапа официально пока никак не комментируют. Вероятно, технологии и экспертиза Augmented Pixels помогут американскому техгиганту развивать собственное направление Extendet Reality (XR). Сюда входят Mixed Reality, Virtual Reality и Augmented Reality – в последнем как раз и сильна команда Гончарука.