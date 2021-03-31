Американский миллиардер представил команду для экспедиции в космос, которую сам оплатил
Стало известно, кто отправится на орбиту на корабле компании Илона Маска SpaceX вместе с американским миллиардером Джаредом Айзекманом. Это произойдет уже в 2021 году. Этот экипаж будет первым, который отправится на орбиту без сопровождения профессионального астронавта.
Источник:The New York Times
Айзекман сам объявил список людей, которые его будут сопровождать. Он оплатил полет полностью.
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Для чего миллиардеру этот полет
Айзекмана верит, что благодаря этому полета сможет собрать 200 миллионов долларов. Их он хочет потратить на борьбу с детскими онкологическими заболеваниями в больнице в Мемфисе.
Миллиардер тщательно выбирал людей, которые хотели улететь с ним. Их было много, но счастливчиками стали только трое.
Кого выбрал Айзекмана
- 29-летняя Хейли Арсенокс – помощница врача. Она будет бортовым врачом. Когда-то девушка работала именно в той больнице, которой хочет помочь миллиардер. Стоит отметить, что Арсенокс – самая молодая американка, которая побывает в космосе.
- Ниас Проктор – профессор колледжа в Аризоне. Она будет пилотом. В 2009 году Проктор уже была среди 47 человек, которых отбирало космическое агентство для полета. Однако ей на определенном этапе отказали.
- Кристофер Семброски – специалист в области data-инжиниринга. Он будет бортинженером. Семброски узнал о полете Айзекмана из рекламного ролика. Он решил сделать пожертвование клинике в Мемфисе, тем самым попробовать себя на эту роль. Ему все удалось.
- Четвертым членом экипажа будет сам Джаред Айзекман. Его роль – командира.
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