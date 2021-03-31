Стало известно, кто отправится на орбиту на корабле компании Илона Маска SpaceX вместе с американским миллиардером Джаредом Айзекманом. Это произойдет уже в 2021 году. Этот экипаж будет первым, который отправится на орбиту без сопровождения профессионального астронавта.

Айзекман сам объявил список людей, которые его будут сопровождать. Он оплатил полет полностью.

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Для чего миллиардеру этот полет

Айзекмана верит, что благодаря этому полета сможет собрать 200 миллионов долларов. Их он хочет потратить на борьбу с детскими онкологическими заболеваниями в больнице в Мемфисе.

Миллиардер тщательно выбирал людей, которые хотели улететь с ним. Их было много, но счастливчиками стали только трое.

Кого выбрал Айзекмана

29-летняя Хейли Арсенокс – помощница врача. Она будет бортовым врачом . Когда-то девушка работала именно в той больнице, которой хочет помочь миллиардер. Стоит отметить, что Арсенокс – самая молодая американка, которая побывает в космосе.

– помощница врача. Она будет . Когда-то девушка работала именно в той больнице, которой хочет помочь миллиардер. Стоит отметить, что Арсенокс – самая молодая американка, которая побывает в космосе. Ниас Проктор – профессор колледжа в Аризоне. Она будет пилотом . В 2009 году Проктор уже была среди 47 человек, которых отбирало космическое агентство для полета. Однако ей на определенном этапе отказали.

– профессор колледжа в Аризоне. Она будет . В 2009 году Проктор уже была среди 47 человек, которых отбирало космическое агентство для полета. Однако ей на определенном этапе отказали. Кристофер Семброски – специалист в области data-инжиниринга. Он будет бортинженером . Семброски узнал о полете Айзекмана из рекламного ролика. Он решил сделать пожертвование клинике в Мемфисе, тем самым попробовать себя на эту роль. Ему все удалось.

– специалист в области data-инжиниринга. Он будет . Семброски узнал о полете Айзекмана из рекламного ролика. Он решил сделать пожертвование клинике в Мемфисе, тем самым попробовать себя на эту роль. Ему все удалось. Четвертым членом экипажа будет сам Джаред Айзекман. Его роль – командира.

Справка. Ранее полет планировался на октябрь. Однако впоследствии Айзекмана предположил, что это может произойти и раньше – 15 сентября