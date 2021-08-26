Амбициозные планы Apple: сможет производитель iPhone потеснить Google в новой сфере

Сегодня на рынке цифровой рекламы безоговорочно господствует компания Google. Такое глобальное доминирование в этой сфере четвертой по капитализации компании в мире является серьезным вызовом для самой дорогой компании планеты - Apple.

Финансовые аналитики считают, что Apple готовится к наращиванию присутствия в мире цифровой рекламы. Уже сейчас фиксируются определенные тенденции, свидетельствующие о смещении бизнес-акцентов Apple в этом направлении.

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По предварительным подсчетам к 2025 году доход от рекламного бизнеса Apple может достичь 20 миллиардов долларов в год, в то время как на сегодня он составляет около 2 миллиардов долларов.

Эксперты утверждают, что рекламный бизнес Apple крайне недооцененная часть бизнес-деятельности американского технологического гиганта. Считается, что при благоприятном развитии рыночных тенденций и правильных маркетинговых шагах компании, к 2025 году доходы Apple от рекламы могут составить около 17% доходов от услуг и около 5% от общего дохода

Как Apple может расширить присутствие на рынке рекламы

Сегодня гигант по производству смартфонов получает доход от рекламы в основном благодаря поиску в App Store. Apple уже запустил сервис поисковой рекламы в Китае в начале этого года. А в ближайшее время может провести монетизацию других сервисов, где потенциально существует возможность интеграции рекламного контента. В частности речь идет о Apple TV и Apple Maps.

Монетизация Apple Maps может принести компании миллиардные прибыли / Фото Apple

Учитывая, что Google получает как минимум несколько миллиардов долларов от рекламы в Google Maps, и постоянный рост количества активных устройств Apple в мире, это направление вполне может стать новой "золотой жилой" для компании.

Собственная поисковая система Apple

Сейчас Apple получает от Google миллиарды долларов за то, что в фирменном браузере Apple Safari по умолчанию установлена ​​поисковая система от Google. В этом году Google выплатит Apple около 15 миллиардов долларов за сохранение статуса основного поисковика в браузере Safari.

Однако еще в 2020 году стало известно, что Apple активно занимается разработкой и тестированием собственной поисковой системы, которая может в будущем заменить Google на iPad и iPhone. Запуск собственной поисковой системы на миллионах устройств Apple по всему миру может стать серьезным фактором перераспределения рынка цифровой рекламы.

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Есть ли шансы у Apple обойти Google в рекламном бизнесе

Даже несмотря на почти потенциальный десятикратный рост доходов Apple от рекламного бизнеса до 2025 года, компания вряд ли сможет составить достойную конкуренцию Google в этой сфере. По оценкам аналитиков, в этом году Google может получить более 200 миллиардов долларов дохода от рекламы. Это, в свою очередь, в десять раз превышает потенциальные показатели доходов Apple от рекламы в 2025 году.

Зато финансовые аналитики утверждают, что первым шагом для формирования стабильного присутствия на рынке электронной рекламы для Apple, будет достижение хотя бы паритетных позиций с другим технологическим гигантом – Amazon.

Amazon пять лет назад начала активно наращивать свое присутствие на рынке цифровой рекламы. Благодаря чему увеличила доходы от рекламы до 21 миллиарда в 2020 году из примерно 3 миллиардов в 2016 году.

В то же время стремительная диджитализация бизнеса в последние несколько лет может помочь Apple значительно быстрее чем Amazon нарастить доходы от электронной рекламы.