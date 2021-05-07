В компании также контролируют состояние ногтей и волос, публикации в социальных сетях работников. Amazon считает, что личный уход нужно поддерживать на приемлемом уровне.

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Предотвращение неприятного дыхания или запаха тела, скромные духи, чистые зубы, лицо, уши, ногти и волосы,

– отметили в компании.

Также водители должны избегать размещения в социальных сетях того, что Amazon будет считать "неприличным".

Представитель Amazon заявил Insider , что ее партнерские отношения с местным малым бизнесом помогают меньшим компаниям процветать.

"Самым большим вызовом в развитии сети водителей является создание замечательных команд, которые понимают свои общины. Мы считаем, что владельцы малого бизнеса делают это лучше. Они привлекают свою общину, чтобы нанять и разработать замечательных водителей", – отметил представитель.

Интересно! Компании McDonald's и FedEx также используют схожие требования в отношении персонала. В частности, McDonald's запрещает работникам ходить с распущенными волосами, иметь яркий маникюр и носить украшения.

Также политика компании предусматривает, что водителей могут проверить на наркотики в любое время.

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