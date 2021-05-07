В компании также контролируют состояние ногтей и волос, публикации в социальных сетях работников. Amazon считает, что личный уход нужно поддерживать на приемлемом уровне.
Интересно Amazon поразила успехом в 7 миллиардов: все благодаря рекламному бизнесу
Предотвращение неприятного дыхания или запаха тела, скромные духи, чистые зубы, лицо, уши, ногти и волосы,
– отметили в компании.
Также водители должны избегать размещения в социальных сетях того, что Amazon будет считать "неприличным".
Представитель Amazon заявил Insider , что ее партнерские отношения с местным малым бизнесом помогают меньшим компаниям процветать.
"Самым большим вызовом в развитии сети водителей является создание замечательных команд, которые понимают свои общины. Мы считаем, что владельцы малого бизнеса делают это лучше. Они привлекают свою общину, чтобы нанять и разработать замечательных водителей", – отметил представитель.
Также политика компании предусматривает, что водителей могут проверить на наркотики в любое время.
Скандальные условия Amazon
- Еще ранее компания Amazon была в центре скандала. Водители доставки привлекали внимание общественности к плохим условиям труда.
- Они сообщали о том, что вынуждены мочиться в бутылки, поскольку их графики не предусматривают времени на перерывы в уборную.
- Также в феврале стало известно, что Amazon оснащает все транспортные средства системами камер наблюдения. Это также возмутило общество, ведь камеры постоянно включены и проверяют язык тела водителей, скорость автомобиля и даже сонливость.
- После такого наблюдения система использует "автоматизированные словесные предупреждения", чтобы сообщить водителей, было ли выявлено нарушение.