Amazon удалил 200 миллионов фейковых обзоров товаров

Интернет-гигант Amazon стал более активно бороться с манипуляциями продавцов на своей площадке. Проведенные специалистами компании меры позволили значительно уменьшить влияние недобросовестных продавцов.

Речь идет об активизации противодействия тем продавцам, которые используют маркетплейс Amazon и при этом для увеличения собственных доходов оплачивают вымышленные обзоры об их продукции.

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Удалено более 200 миллионов фейковых обзоров

Американский интернет-гигант Amazon течение прошлого года обнаружил и удалил из своей платформы онлайн-продаж более 200 миллионов фейковых обзоров о товарах. Такие впечатляющие данные Amazon сообщила в субботу, 24 июля.

Смотрите презентацию маркетплейсов Amazon:

Amazon тратит ежегодно около 700 миллионов долларов на сотрудников и программное обеспечение, которые борются с мошенничеством и манипуляциями на онлайн-платформе.

Судебные иски против предпринимателей мошенников

Только в Германии с 2018 года Amazon подал 30 судебных исков против таких предпринимателей. Как сообщило 23 июля германское издание Spiegel, выиграв 17 таких судебных исков только в ФРГ Amazon отсудил у недобросовестных продавцов и торговых агентов в общем около 150 тысяч евро компенсации.

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