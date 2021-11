Amazon и Starbucks открыли совместный магазин: что там можно приобрести

Популярная сеть кофеен Starbucks вместе с интернет-ритейлером Amazon открыли совместный бизнес на Мангеттене. Это магазин-кафе, который работает без кассиров и имеет специальные зоны для отдыха посетителей.

Starbucks Pickup with Amazon Go открылся 18 ноября в самом центре Нью-Йорка, на пересечении проспектов Парк и Лексингтон. Компании планируют запустить еще одно подобное заведение в здании New York Times.

Читайте также Киевстар усилил партнерство с Microsoft: еще больше возможностей для клиентов

Что известно о совместном бизнесе Amazon и Starbucks

Партнерство с Amazon – это очередной шаг Starbucks к адаптации своих заведений к новым привычкам потребителей. Полтора года назад компания рассказывала, что планирует реорганизовать свои заведения в США из-за изменений, вызванных пандемией COVID-19.

Это пробный вариант концепции, благодаря которому мы учимся,

– прокомментировала вице-президент по развитию Starbucks Кэтрин Янг.

Как работает магазин

Чтобы приобрести что-нибудь в новом магазине, нужно отсканировать банковскую карту с помощью терминала при входе. Весы, камеры и сенсорные датчики на полках составляют список покупок и списывают деньги с вашего счета автоматически.

В магазине будут находиться сотрудники Starbucks, если клиентам понадобится помощь. На полках представлены продукты Starbucks, готовые салаты и сэндвичи от Amazon Kitchen, а также товары местных изготовителей.

Обратите внимание Как организовать промокампанию на раз-два-три: легко, быстро, точно

Внутри расположены зоны отдыха, где покупатели смогут посидеть – большие кабинки для встреч и одинарные для клиентов, которые хотят поработать за ноутбуком.

Starbucks Pickup with Amazon Go будут работать дольше обычных кофеен компании – магазины будут открыты до 22:00 в будни и до 21:00 в выходные дни.