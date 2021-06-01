Успешность бизнес-идей не всегда зависит от того, сколько лет опыта или миллионов долларов вложено. В конечном итоге потребители всегда решают, что им подходит, а что нет, и их выбор, каким бы неожиданным он ни был, формирует мир, каким мы его знаем.

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Сейчас популярность некоторых компаний не вызывает сомнений, но на момент создания, их концепции были настолько фантастическими, что инвесторы или решили не делать на них ставку, или очень быстро продали свои акции. Тем самым лишив себя миллиардов долларов чистой прибыли, которые они могли бы иметь сейчас, если бы только были более терпеливыми и доверяли учредителям.

Вот несколько лучших примеров того, как, казалось бы, "плохая" идея оказалась невероятно успешной.

Snapchat

Вся цель фотографирования – изобразить момент, поэтому кажется противоречивым желание, чтобы ваши фотографии исчезли через несколько секунд после того, как вы их сделали. Несмотря на это, трое однокурсников из Стэнфорда решили иначе и решили реализовать собственную идею. Как оказалось, люди сказали свое слово, и хотя концепция учредителей не совсем соответствовала здравому смыслу, менее чем через год Snapchat обрабатывал 25 изображений каждую секунду.

Смотрите видео как пользоваться Snapchat

Paypal

Есть много вещей, которые волнуют людей, но на первом месте в этом списке стоят деньги, а точнее, наши собственные деньги. Именно поэтому большинство людей не хотели бы доверять свои сбережения незнакомым людям, особенно если технология, лежащая в основе нового изобретения, малоизвестная и малодоступна широкой общественности.

Офис Paypal сегодня / Фото Getty Images

Однако, нашлись люди, достаточно наглые, чтобы запустить банковскую услугу через Интернет, о котором многие тогда и не слышал вообще. Делиться конфиденциальной информацией, необходимой для законного открытия банковского счета, и деньгами с незнакомцами казалось не лучшей идеей. Однако отдельные искатели новизны все же решили попробовать новую услугу. Сегодня PayPal произвел революцию в мире банковских услуг, и на его долю приходится 14 процентов платежей в Интернете.

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Amazon

Многие люди были бы полностью довольны отличной работой, которая оплачивает счета и позволяет им заниматься своими увлечениями, но только не Джефф Безос. В 1994 году он оставил работу в нью-йоркском хедж-фонде D.E. Shaw, который занимался, в том числе продажей книг через Интернет. Тогда Интернет был известен лишь немногим, например, ученым, которые использовали его для исследований. Большинство рядовых жителей тогда даже и не догадывались о существовании сети.

В интервью Дэвиду Рубинштейну Джефф Безос вспоминает, как его семья спрашивала, что это за штука такая – Интернет.

Смотрите интервью Джеффа Безоса

Однако это не остановило Безоса, который в глубине души знал, что продажи в сети, это жизнеспособная идея и общественность наконец увидит их потенциал. Даже после обвала акций в начале 2000 года, когда цена акции его компании упала почти в десять раз. Это, казалось бы, показало, что книжный интернет-магазин, возможно, не такая уж и хорошая идея. Однако компания Amazon отыгралась и сейчас является второй по величине в мире.

Crocs

Стоимость индустрии моды составляет 2,5 триллиона долларов, и за прошедшие годы мы видели, как много брендов пытались отхватить кусок этого пирога, а некоторые из них даже стали бытовыми брендами. Конечно, мода субъективная по своей сути, но есть одна вещь, с которой согласны все в Интернете: кроксы – не самая красивая обувь на планете. А в сочетании с их относительно высокой цене, эта идея должна быть неудачной. Но это далеко не так.

Изделия Crocs не впечатляют красотой / Фото Croc

Самый большой недостаток компании оказался именно той причиной, по которой люди их покупают, и только за последний год цена акций компании выросла более чем в девять раз. А в сочетании с тем, фактом, что не самые красивые сабо носят многие знаменитости, похоже, что Crocs доказывает обратное – не важно, что люди могут говорить о внешнем виде этой обуви, ее все равно покупают.

Uber

Прокат транспортных средств существует с 17 века – задолго до того, как был изобретен первый автомобиль. Несмотря на давность идеи, одна вещь осталась неизменной – это люди, которую управляют транспортом. Именно безопасность, которую мы ощущаем рядом с ними, в конечном итоге заставляет нас садиться в машину, даже если это совсем незнакомые люди.

А если убрать этот фактор доверия и вместо этого предложить людям более дешевые поездки с потенциально большим риском поездки с незнакомым человеком?

Смотрите видео о сервисе Uber

Именно это и сделал Uber в 2009 году, и, хотя наши родители говорили нам никогда не садиться в машину к незнакомцу, компания добилась огромного успеха благодаря своей инновационной услуге. Даже после бойкотов, связанных с IPO, компания жива и здорова, оставаясь крупнейшей компанией по предоставлению услуг такси и лимузинов в мире.

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Позвольте общественности и времени принять решение

Верить в себя и мечтать о большем / Фото Bestreplica