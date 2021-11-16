В Калифорнии на Amazon работает около 150 тысяч человек , большинство из них трудоустроены на больших складах. Законодательно компания должна ежедневно уведомлять органы здравоохранения и своих сотрудников о случаях заражения коронавирусом на их рабочих местах.

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Обвинение Amazon

Amazon не вела стабильного мониторинга инфицирования работников COVID-19 и не предоставляла объективные данные касательно распространения болезни. По словам генерального прокурора Калифорнии Роба Бонты, халатное отношение компании и нехватка информации лишь способствовали развитию пандемии.

Множество работников были напуганы и бессильны принимать сознательные решения, чтобы защитить себя и своих близких – например, сделать тест или остаться дома на самоизоляции. Если бы они были проинформированы о потенциальной угрозе инфицирования на рабочем месте, все было бы иначе,

– заявил генеральный прокурор штата на пресс-конференции.

Роб Бонта объявляет сумму штрафа для Amazon | Фото Getty Images

Закон Калифорнии "О праве на информацию", принятый в прошлом году , предусматривает административные взыскания в случае его нарушения. Так, Amazon в течение 6 месяцев должна уплатить в бюджет штата ровно полмиллиона долларов. В компании уже заявили, что согласны уплатить штраф и оспаривать решение прокурора не будут.