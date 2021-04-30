Благодаря этому подразделению компания получила выручку на 77% – это примерно 6,9 миллиарда долларов. Такой результат поразил, ведь это почти в семь раз больше доходов, чем в Twitter.

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Именно трафик на сайте стал причиной такого роста рекламного бизнеса компании. Также результату поспособствовали релевантность рекламы и новые рекламные продукты.

Общая выручка компании достигла 108 миллиардов долларов. Более того, прибыль выросла более чем втрое.

Важно! После отчета акции Amazon выросли более чем на 3%. В то же время акции Twitter упали более чем на 10%.

Amazon ожидает успех и в дальнейшем

Компания ожидает, что во 2 квартале 2021 года выручка будет еще больше – от 110 до 116 миллиардов долларов.

Amazon успешна и в других сферах – выручка облачного подразделения Amazon Web Services за квартал составила 13,5 миллиарда долларов. Такой результат на 32% больше, чем был в аналогичный период 2020 года.

В то же время из-за пандемии выручка офлайн-магазинов Amazon снижалась. Уровень продаж упал на 16%.