Средняя заработная плата работника Amazon, рассчитанная с учетом различных компенсаций выросла на 159 долларов по сравнению с 2020 годом. Однако интересно то, что сам основатель компании Джефф Безос за год заработал в 58 раз больше.

Известно, что средний работник Amazon заработал 29 007 долларов в 2020 году. Об этом говорится в годовой заявлении компании.

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Зарплата штатных сотрудников Amazon

Им в 2020 году значительно увеличили заработную плату. Компания сообщила о средней ежегодной компенсации в размере 37 930 долларов. Размер прироста – 1290 долларов США.

Это специальные бонусы и стимулы, выделенные командам в 2020 году в знак признания их роли в обслуживании людей во время пандемии COVID-19,

– обьяснили в Amazon.

Доход Безоса

Во время пандемии COVID-19 чистый капитал генерального директора Amazon Джеффа Безос увеличился на десятки миллиардов долларов, когда акции компании сплотились на фоне роста объемов онлайн-покупок. Безос принадлежит примерно 10% акций Amazon – это 53 миллиона.

Стоит отметить, что оплата труда генерального директора у 58 раз больше, чем у работника в Amazon. Однако это меньше, чем в Walmart и CVS – там директора получают почти в тысячу раз больше.

Справка. Джефф Безос имеет почти 200 миллиардов долларов, что делает его самым богатым человеком в мире.

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