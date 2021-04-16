Безосу – в 58 раз больше: Amazon показала, сколько платила работнику в 2020 году
Средняя заработная плата работника Amazon, рассчитанная с учетом различных компенсаций выросла на 159 долларов по сравнению с 2020 годом. Однако интересно то, что сам основатель компании Джефф Безос за год заработал в 58 раз больше.
Источник:Payscale
Известно, что средний работник Amazon заработал 29 007 долларов в 2020 году. Об этом говорится в годовой заявлении компании.
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Зарплата штатных сотрудников Amazon
Им в 2020 году значительно увеличили заработную плату. Компания сообщила о средней ежегодной компенсации в размере 37 930 долларов. Размер прироста – 1290 долларов США.
Это специальные бонусы и стимулы, выделенные командам в 2020 году в знак признания их роли в обслуживании людей во время пандемии COVID-19,
– обьяснили в Amazon.
Доход Безоса
Во время пандемии COVID-19 чистый капитал генерального директора Amazon Джеффа Безос увеличился на десятки миллиардов долларов, когда акции компании сплотились на фоне роста объемов онлайн-покупок. Безос принадлежит примерно 10% акций Amazon – это 53 миллиона.
Стоит отметить, что оплата труда генерального директора у 58 раз больше, чем у работника в Amazon. Однако это меньше, чем в Walmart и CVS – там директора получают почти в тысячу раз больше.
Достижения и скандалы Amazon: коротко
- Еще в 2018 году Amazon поднял минимальную заработную плату в США до 15 долларов в час. Тогда компания сталкивалась с критикой из-за разницы в зарплате между рабочими и руководителями.
- Ранее компания призвала других крупных работодателей, включая Walmart, не повышать заработную плату в 15 долларов. Безос отметил, что Amazon стремится быть "лучшим работодателем на Земле".
- Несмотря на весь успех, компания подверглась критике в отношении своих условий труда. Скандальными стали рассказы водителей о мочеиспускания в бутылки при круглосуточной работе. Они делали это, ведь боялись увольнения.
- Также сообщалось, что у компании есть не менее 5 методов для того, чтобы следить за своими работниками. В частности, они устанавливают камеры и нанимают шпионов.
- Стоит заметить, что чернокожие работники Amazon жаловались на расовую дискриминацию.
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