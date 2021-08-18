Тенденции глобального перехода продаж в онлайн ускорила пандемия COVID-19. Де-факто, лидерство Amazon свидетельствует о необратимости перехода людей от обычных магазинов к онлайн-покупкам.

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За последние 12 месяцев (июнь 2020 года – июнь 2021 года) покупатели потратили на Amazon более 610 миллиардов долларов. В то же время, в сети Walmart было осуществлено покупок на 566 миллиардов долларов за аналогичный период.

Это исторический момент. Walmart существует столько времени, а теперь Amazon приходит с другой моделью и занимает первое место,

– говорит Юозас Казюкенас, основатель исследовательской компании Marketplace Pulse.

Виртуальные супермаркеты побеждают реальные

В погоне за Walmart, Amazon сбросил с трона одну из самых успешных компаний последних десятилетий. Walmart усовершенствовал процветающую модель розничной торговли в формате "Big box store", которая выжимала максимум из своих капиталовложений, что привело к снижению цен и победы над конкурентами.

Big box store Гипермаркет, магазин самообслуживания, который занимает большую площадь. Магазины такого типа характеризуются простым и эргономичным интерьером, широким ассортиментом, относительно низкими ценами и самообслуживанием. В Украине в таком формате работают, например, гипермаркеты "Эпицентр" и "Ашан".

Однако даже при всей эффективности торговли в формате гипермаркета, борьба за доминирование в современной розничной торговли сейчас ведется в Интернете. И ни одна компания не воспользовалась этим преимуществом лучше, чем Amazon.

Удобная доставка (многие товары доставляются на порог дома в течение одного – двух дней) и широкий выбор привели к тому, что покупателей в интернет-магазинах становится все больше. И это один из факторов, который сделал Джеффа Безоса, основателя компании, одним из самых богатых людей в мире.

Продажи Amazon растут в разы быстрее

Хотя продажи Walmart и резко выросли во время пандемии, но она даже близко не может сравниться по темпам роста продаж с Amazon. Ведь на 24 миллиарда роста продаж за прошлый год у Walmart , Amazon ответила ростом продаж почти 200 миллиардов долларов . Кроме того, с начала прошлого года Amazon открыла сотни новых складов и наняла около 500 тысяч работников.

Alibaba – недостижимый мировой лидер

Alibaba мировой лидер онлайн-торговли / Фото Unsplash

Несмотря на все радостные новости на американском рынке, компания Amazon пока не может составить конкуренции китайскому гиганту онлайн-торговли Alibaba на рынке Китая. Кроме того, китайский онлайн-ритейлер остается главным онлайн-продавцом в мире.