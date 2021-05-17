Неофициальное название этой практики – "нанимать для увольнения". Людей нанимают и впоследствии увольняют, с целью достигать определенных показателей текучести.

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"Мы можем нанять людей, зная, что будем их увольнять. Это только для защиты остальной команды", – сказал один менеджер.

Издание опубликовало внутренний документ. Оно является доказательством того, что менеджеров заставляют достигать определенных показателей текучести любым способом.

Важно! Прессекретар Amazon возразил, что компания нанимала работников с намерением уволить их.

Сотрудники Amazon рассказали, что процесс проверки результативности предоставил менеджерам слишком много власти над их карьерой. Менеджеры могут прекратить карьерный рост любого работника, а впоследствии и уволить без причин.

Скандалы Amazon : коротко