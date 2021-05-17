Неофициальное название этой практики – "нанимать для увольнения". Людей нанимают и впоследствии увольняют, с целью достигать определенных показателей текучести.
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"Мы можем нанять людей, зная, что будем их увольнять. Это только для защиты остальной команды", – сказал один менеджер.
Издание опубликовало внутренний документ. Оно является доказательством того, что менеджеров заставляют достигать определенных показателей текучести любым способом.
Сотрудники Amazon рассказали, что процесс проверки результативности предоставил менеджерам слишком много власти над их карьерой. Менеджеры могут прекратить карьерный рост любого работника, а впоследствии и уволить без причин.
Скандалы Amazon: коротко
- Водители доставки Amazon заявляли, что вынуждены мочиться в бутылки в рабочее время. Их графики не предусматривают перерыва на туалет.
- Скандал разгорелся и потому, что Amazon оснащает все транспортные средства системами камер наблюдения. Камеры включены постоянно. Они контролируют язык тела водителей, скорость автомобиля и даже сонливость.
- Позже система использует "автоматизированные словесные предупреждения". Водителям позже сообщают, были ли выявлены нарушения.