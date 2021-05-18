О том, действительно ли компания приобретет киностудию – неизвестно. Не исключают, что переговоры могут быть безрезультатными.
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В издании оценили, что приобретение MGM могло бы усилить позиции компании Amazon на рынке стримингових видеосервисов.
Успехи Metro-Goldwyn-Mayer
В коллекцию лент киностудии входят:
- фильмы о Джеймсе Бонде;
- сериал "Рассказ служанки";
- фильмы о Рокки;
- сериал "Викинги";
- сериал "Звездные врата".
Также киностудия владеет кабельным телевидением Epix. MGM снимает популярные реалити-шоу.