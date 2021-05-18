О том, действительно ли компания приобретет киностудию – неизвестно. Не исключают, что переговоры могут быть безрезультатными.

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В издании оценили, что приобретение MGM могло бы усилить позиции компании Amazon на рынке стримингових видеосервисов.

Успехи Metro-Goldwyn-Mayer

В коллекцию лент киностудии входят:

  • фильмы о Джеймсе Бонде;
  • сериал "Рассказ служанки";
  • фильмы о Рокки;
  • сериал "Викинги";
  • сериал "Звездные врата".

Также киностудия владеет кабельным телевидением Epix. MGM снимает популярные реалити-шоу.

Что известно о Metro-Goldwyn-Mayer?

Это американская медиакомпания, которая производит кино- и видеопродукции. Владелец ряда крупнейших голливудских киностудий. Кинокомпания уже имеет более 200 наград "Оскар". Metro-Goldwyn-Mayer основали еще в апреле 1924 года.