О том, действительно ли компания приобретет киностудию – неизвестно. Не исключают, что переговоры могут быть безрезультатными.

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В издании оценили, что приобретение MGM могло бы усилить позиции компании Amazon на рынке стримингових видеосервисов.

К слову! Выручка киностудии в 1 квартале 2021 составила 403 миллиона долларов. В то же время чистая прибыль составила 29 миллионов долларов.

Успехи Metro-Goldwyn-Mayer

В коллекцию лент киностудии входят:

фильмы о Джеймсе Бонде;

сериал "Рассказ служанки";

фильмы о Рокки;

сериал "Викинги";

сериал "Звездные врата".

Также киностудия владеет кабельным телевидением Epix. MGM снимает популярные реалити-шоу.