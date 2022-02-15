Amazon более чем вдвое повысила базовую зарплату: сколько теперь будут зарабатывать сотрудники

Гигант электронной коммерции Amazon более чем вдвое повысил максимальный уровень базовой зарплаты для корпоративных работников и IT-специалистов. Годовая ставка выросла со 160 до 350 тысяч долларов.

Компания, как и все остальные техгиганты, в последнее время переживает сложности найма и удержания работников. Текучесть кадров в Amazon достигла кризисного уровня – в прошлом году с должностей ушли рекордные 50 топ-менеджеров.

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Борьба Amazon на рынке труда

Помимо повышения максимальной базовой зарплаты для корпоративных работников и IT-специалистов, Amazon также планирует увеличить выплаты большинству должностей по всему миру и изменить сроки начисления акций, чтобы они соответствовали карьерному росту сотрудников.

В прошлом году рынок труда был особенно конкурентным, и после детального анализа различных вариантов, оценив экономику нашего бизнеса и необходимость оставаться конкурентоспособными для привлечения и удержания лучших талантов, мы решили значительно повысить уровень компенсаций,

– сообщили в Amazon.

Добавим, что в конце 2021 года компания насчитывала 1,6 миллиона сотрудников по всему миру, включая работников складов с почасовой оплатой и офисный персонал. Ранее работники складов получали менее чем 15 долларов в час, однако в сентябре 2021 года компания повысила их зарплату до 18 долларов в час.

Также в сентябре Amazon предложила оплатить обучение более чем 750 тысячам своих сотрудников в США, которые стремились получить степень бакалавра в местных университетах и ​​колледжах. Компания согласилась покрыть расходы на учебники и обучение в течение четырех лет для сотрудников с почасовой оплатой, работающих в компании от 3 месяцев и больше.

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