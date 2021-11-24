Сотрудничество двух технологических гигантов с 2018 года предполагало, что только избранные ресселлеры могут продавать товары бренда Beats на итальянской версии онлайн-платформы Amazon. Впрочем, государственные регуляторные органы настаивают на том, что такая договоренность противоречит действующему законодательству Европейского Союза.

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Обвинения Apple и Amazon

В контролирующей службе заявили, что обе компании должны отменить ограничения и предоставить всем другим торговым посредникам доступ к продаже товаров бренда на онлайн-площадке.

По мнению регулятора, действия Amazon и Apple негативно отразились на конкуренции внутри страны и системе ценообразования на национальном рынке. За это с компаний хотят взыскать 200 миллионов евро штрафа:

68,7 миллиона с Amazon;

свыше 131 миллиона евро с Apple.

Реакция компаний

Apple заявила, что уважает решение итальянского регулятора, однако считает, что "не сделала ничего плохого".

Мы стремимся, чтобы наши клиенты покупали качественные продукты и тесно сотрудничаем с нашими партнерами, чтобы гарантировать продажу исключительно оригинальной продукции Beats,

– отреагировали на обвинения в Apple.

Amazon, в свою очередь, назвала свою долю штрафа (68,7 миллиона евро) непропорциональной и необоснованной. Компания планирует обжаловать решение итальянской Службы контроля конкуренции.