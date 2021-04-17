Amazon в 2020 году потратила на контент 11 миллиардов долларов. Расходы в этом направлении резко выросли по сравнению с 2019 годом. Тогда компания потратила 7,8 миллиарда долларов.

Amazon определяет расходы на видео и музыку так же, как и расходы на лицензирование и производство, а также расходы, связанные с цифровой подпиской и проданным или арендованным содержанием.

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Amazon стремилась привлечь внимание потребителей среди многих предложений видео и музыки от Netflix, Disney, Apple, Spotify и многих других.

Как Amazon работает над контентом

За последние несколько лет компания создала надежную библиотеку оригинальных и лицензированных видео, музыки и подкастов. Это произошло, в частности, благодаря приобретению стартапа Wondery в декабре.

В 2020 году такая покупка быстро увеличила расходы на видео и музыкальный контент, поскольку потребители проводили больше времени дома, сидя в соцсетях.

Компания уже давно готова вложить крупные инвестиции в видео и музыкальный контент, как стратегию повышения членства в Prime.

Справка. Джефф Безос объявил в своем ежегодном письме акционеров, что Amazon сейчас имеет 200 миллионов подписчиков Prime. В начале 2020 года были лишь 15 миллионов.

Amazon составляет свои музыкальные и видео предложения в план подписки Prime, стоимость которого составляет 119 долларов в год.