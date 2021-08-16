Редкая аллергическая реакция в 2015 году привела к тому, что иммунная система Джонни Буфархата дала сбой, сделав невозможным живое общение. Однако он жаждал общения с людьми, не выходя из дома, чтобы избежать новых обострений болезни.

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Все было настолько плохо, что в течение нескольких лет я почти не мог выходить на улицу. Я хотел ходить на мероприятия. Я хотел встречаться с людьми,

– написал Буфархат в своем блоге в июне 2020 года.

Состояние более чем 3 миллиарда начались с кода написанного на кухне

Но эти ограничения только вдохновили молодого программиста к реализации собственной идеи. В начале 2019 года он начал писать код на кухне своей лондонской квартиры для платформы по организации онлайн-встреч. Невероятно, но именно аллергическая реакция помогла молодому британцу создать компанию Hopin, которая сегодня стоит миллиарды долларов.

Что известно о Джонни Буфархате

Исполнительный директор компании Hopin – родился в Австралии в семье родителей из Ливана и Армении, но подростком переехал в Великобританию. Получил степень бакалавра в области машиностроения и менеджмента в Манчестерском университете, где разработал приложение для студентов по поиску скидок.

Пандемия COVID-19 способствовала молодому программисту в создании бизнеса

В конце 2019 года программист-самоучка выпустил раннюю версию программы Hopin, которая позволяла пользователям посещать секционные заседания во время мероприятий и общаться с участниками с помощью автоматических видеовстреч один на один. Сначала Джонни Буфархат планировал запустить платформу для проведения мероприятий в сентябре 2020 года, но пандемия коронавируса заставила его ускорить график на шесть месяцев.

Смотрите презентацию сервиса Hopin

Удачный момент для старта

Инвесторы уверены, что Джонни Буфархат имел фактически готовый продукт до начала пандемии COVID-19 и поэтому, когда мир вошел в период глобальных ограничений, его программа и стартап были идеально востребованы на рынке. Именно готовность продукта способствовала тому, что стартап молодого британца с легкостью привлекал сотни миллионов долларов инвестиций в начале мирового кризиса, вызванного пандемией.

Стремительный рост компании Hopin на фоне последствий пандемии, сделал ее одним из главных победителей глобального перехода к онлайн-встречам после того, как страны издали распоряжение о закрытии помещений и попросили работников оставаться дома.

Четкое видение развития

В начале 2020 году в компании Hopin было только шесть сотрудников, а сейчас их более 800. В этом году компания ускорила свой рост, в частности, путем скупки фирм, которые занимаются видеотехнологиями –StreamYard, Streamable и Jamm. В июне компания Джонни Буфархата также объявила о покупке Boomset, платформы для управления межличностными и гибридными мероприятиями.

Джонни Буфархата часто приглашают провести лекции / Фото Twiter

Том Уилсон, партнер лондонской венчурной фирмы Seedcamp, которая возглавляла предыдущий инвестиционный раунд Hopin в 2019 году, отмечает, что у Джонни Буфархата невероятная страсть к собственному делу. Он умеет очень четко представить собственные намерения и конечный результат, который он ожидает достичь.

Хотя компания Hopin зарегистрирована в Лондоне, у нее нет единого главного офиса. Сам Джонни Буфархат подтвердил, что стремится и в дальнейшем поддерживать полностью удаленный формат работы сотрудников. Он лично считает, что мир уже не вернется к тому положению вещей, которое было до пандемии.

Наше будущее будет таким, где люди смогут участвовать в тех событиях, которые для них важны, независимо от того, где бы они ни находились,

– сказал Джонни Буфархат.

Технологии творят миллиардные состояния

Бум в сфере технологий, финансов и SPACs создает огромные состояния бешеными темпами. Технологии и простота привлечения венчурного капитала привели к появлению значительно большего числа новых миллиардеров, чем когда-либо прежде. При этом возраст новых миллиардеров стремительно уменьшается. На сегодня , в рейтинге Bloomberg, среди 500 самых богатых людей мира 19 человек в возрасте до 40 лет.

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Джонни Буфархат в период с июля 2020 года по март 2021 года продал акции компании на сумму около 180 миллионов долларов, в результате чего у него осталось около 40% акций Hopin.