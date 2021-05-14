Чистый убыток Alibaba составил 1,17 миллиарда долларов за последний квартал. Что интересно, одновременно выручка превзошла ожидания.
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Выручка составила 28,6 миллиарда долларов. Это на 64% больше, чем было в 2020 году.
Проблемы Alibaba
- Все началось в ноябре 2020 года, когда отменили первичное публичное предложение Ant Group на сумму 34,6 миллиарда долларов.
- Тогда Alibaba потеряла более 240 миллиардоа долларов рыночной капитализации, а также получила штраф в размере 2,7 миллиарда долларов.
- Это произошло после антимонопольного расследования. Оно показало, что компания злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке. Это продолжалось в течение нескольких лет.