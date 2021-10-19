Alibaba составит конкуренцию Amazon и Microsoft в облачном бизнесе

Китайский гигант электронной коммерции Alibaba запустил новый серверный чип, чтобы нарастить свою долю на рынке облачных вычислений. Вскоре клиенты Alibaba будут покупать облачные услуги на основе новейших технологий.

Однако отдельно серверные чипы Alibaba нельзя приобрести. Это распространенная практика среди крупных компаний. В частности, Huawei разработала собственные чипы для смартфонов. Baidu также планирует самостоятельно выпускать полупроводники. Американские конкуренты Google и Amazon сделали то же.

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В условиях мирового дефицита чипов собственное производство дает гарантии компании и уверенность в будущем. К тому же, это еще один способ отличаться от конкурентов.

Настройка производства наших собственных серверных чипов соответствует нашей цели – повышение вычислительных возможностей,

– сказал Джефф Чжан, президент Alibaba Cloud Intelligence.

Облачный бизнес Alibaba

Alibaba рассматривает облачные вычисления как ключевую сферу для своего будущего роста, но пока на них приходится лишь 8% общего дохода компании.

Проблемы компании

Летом компания потеряла крупного клиента из-за рубежа.

К тому же, Huawei, который пострадал от санкций США, стремится найти свое место в облачном бизнесе и может составить конкуренцию Alibaba.

Несмотря на это Alibaba все еще остается основным игроком на китайском рынке облачных вычислений. А вот на мировом рынке пока уступает Amazon и Microsoft.

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