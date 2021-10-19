Однако отдельно серверные чипы Alibaba нельзя приобрести. Это распространенная практика среди крупных компаний. В частности, Huawei разработала собственные чипы для смартфонов. Baidu также планирует самостоятельно выпускать полупроводники. Американские конкуренты Google и Amazon сделали то же.

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В условиях мирового дефицита чипов собственное производство дает гарантии компании и уверенность в будущем. К тому же, это еще один способ отличаться от конкурентов.

Настройка производства наших собственных серверных чипов соответствует нашей цели – повышение вычислительных возможностей,

– сказал Джефф Чжан, президент Alibaba Cloud Intelligence.

Облачный бизнес Alibaba

Alibaba рассматривает облачные вычисления как ключевую сферу для своего будущего роста, но пока на них приходится лишь 8% общего дохода компании.

Проблемы компании

Летом компания потеряла крупного клиента из-за рубежа.

К тому же, Huawei, который пострадал от санкций США, стремится найти свое место в облачном бизнесе и может составить конкуренцию Alibaba.

Несмотря на это Alibaba все еще остается основным игроком на китайском рынке облачных вычислений. А вот на мировом рынке пока уступает Amazon и Microsoft.

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