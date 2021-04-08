Стартап Джессики Альбы The Honest Company стал настоящим успехом с продажами в 350 миллионов долларов ежегодно. Но достигла такого результата известная актриса не сразу.

Как Джессика Альба создала бизнес

Идея для бизнеса

В 2009 году Джессика Альба родила ребенка и столкнулась с проблемой: не могла найти детские товары одновременно безопасные для ее младенца, и для окружающей среды. Ребенок получил аллергию на одно якобы безопасное средство для мытья.

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Поэтому идея бизнеса пришла естественным путем – актриса пыталась решить свою проблему.

От идеи к попытке

Джессика Альба предложила предпринимателю Брайану Ли свою идею, но тот воспринял ее как не очень перспективную. Альба же была уверена в своей идее, но чувствовала, что никто не воспринимает ее всерьез.

За 5 лет существования компании The Honest Company , она получила статус единорога, то есть ее стоимость достигла 1 миллиарда долларов. Как это удалось?



Джессика Альба представила линейку продуктов компании / Фото Jessica Alba Albas

Вторая попытка

Джессика Альба посвятила 3 ​​года изучению всех нюансов ведения бизнеса:

Актриса исследовала как сможет создать продукт, кто может стать поставщиками и тому подобное.

Она рассказывала свою идею друзьям до тех пор, пока не смогла твердо ответить на каждый их вопрос и скептическую ремарку.

И только после этого она снова обратилась к Брайану Ли. Теперь у нее была не идея, а бизнес-план .

Изменились и инвесторы, к которым обращалась Джессика Альба. Они сами создали семьи и столкнулись с такими же проблемами – они уже стремились купить продукт, который предлагала Альба.

За первый год компания The Honest Company отчиталась о 12 миллионах долларов дохода. Ежегодно эта сумма увеличивалась в несколько раз.

Чему учит эта история

Не сдаваться после неудачи и верить в собственную идею

Мало какому предпринимателю удается создать успешный бизнес сразу. А отказы являются естественной частью на этом пути. Однако вера Джессики Альбы в том, что ее продукт будет востребован, помогла ей не сдаться после отказов инвесторов.

Критика – это хорошо

Джессика Альба заручилась поддержкой друзей. Но это не были подбадривание, которые давали пустые надежды, а конструктивная критика, которая помогла ей создать бизнес-план.

Знать, чего хочет ваш клиент

Сначала все говорили Альбе, что она должна начинать с одного продукта, а затем расширять его, когда он будет успешным. Но Альба стремилась создать целую линейку безопасных для ребенка продуктов. По собственному опыту, она знала, что клиент хочет получить не просто продукт, а бренд, который предлагает множество продуктов. В конце концов, Джессика Альба выпустила сразу 17 продуктов.