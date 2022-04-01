Один из факторов, которым можно оказать давление на "Ашан" – это прибыль. Хоть компания имеет значительные доходы из России, но ее основной рынок в Европе.

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То есть чтобы заставить покинуть страну-агрессора активисты призывают бойкотировать компанию в важных для нее странах. Речь идет о Франции, Италии, Испании и Польше.

Потеря выручки в 5% будет заметна, 10% существенна, а в 20% – критична. Как известно, в Европе суббота — основной день для покупок продуктов на неделю, поэтому мы планируем основные акции именно в этот день,

– написал активист Олег Пелещак.

Как требовать от "Ашана" выхода из России

Активист отметил, что когда вы находитесь в Европе, то пойдите на пикет к ближайшему магазину компании. Он добавляет, что следует попросить всех знакомых о поддержке.

"Если вы пикетировали или видели пикет "Ашана" в субботу — опубликуйте фото в соцсетях", – сказал Пелещак.

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