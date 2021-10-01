С акцизным номером в чеке: что известно о новых правилах продажи алкоголя в Украине

С 1 октября 2021 года рестораны и другие заведения, которые реализуют алкогольную продукцию, должны печатать в чеках номер акцизной марки. Этого требует новый приказ Минфина.

По разным данным, почти половина рынка алкоголя в Украине сейчас находится в тени, а новые правила должны помочь фискальным органам лучше контролировать рынок. Впрочем, Минфин пока не предусматривает штрафов за выдачу чека без акцизного кода.

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Что изменилось

В каждой бутылки алкоголя есть собственная марка акцизного налога. Она подтверждает, что за алкоголь оплатили акцизный сбор, то есть напиток ввезли или изготовили и реализуют на территории Украины легально. Марка имеет штрихкод и уникальный номер.

Раньше можно было просто просканировать саму бутылку, однако теперь необходимо еще и просканировать акцизную марку или ввести ее номер вручную. Правило действует как для ФЛП, так и для юридических лиц.

Как правильно продавать алкоголь с 1 октября:

акцизный код надо добавлять в чек один раз , когда бутылку продают полностью или только открыли;

, когда бутылку продают полностью или только открыли; код не нужно печатать для напитков, которые продаются без акцизной марки , в частности для сидра и пива;

, в частности для сидра и пива; если алкоголь имеет марку старого образца (без штрих-кода), то его тоже не нужно сканировать. Такие напитки следует хранить в оригинальной заводской таре, при этом следить за их сроком годности.

Почему это важно

По подсчетам украинских алкогольных компаний, малый и средний бизнес в Украине имеет 80 тысяч лицензий на розничную торговлю алкоголем. Вместе с тем около 70 тысяч торговых точек продают его нелегально. Это не только создает финансовые убытки государству, но и угрожает здоровью потребителей нелегальной продукции.