По разным данным, почти половина рынка алкоголя в Украине сейчас находится в тени , а новые правила должны помочь фискальным органам лучше контролировать рынок. Впрочем, Минфин пока не предусматривает штрафов за выдачу чека без акцизного кода.

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Что изменилось

В каждой бутылки алкоголя есть собственная марка акцизного налога . Она подтверждает, что за алкоголь оплатили акцизный сбор, то есть напиток ввезли или изготовили и реализуют на территории Украины легально . Марка имеет штрихкод и уникальный номер.

Раньше можно было просто просканировать саму бутылку, однако теперь необходимо еще и просканировать акцизную марку или ввести ее номер вручную. Правило действует как для ФЛП, так и для юридических лиц .

Как правильно продавать алкоголь с 1 октября:

акцизный код надо добавлять в чек один раз , когда бутылку продают полностью или только открыли;

код не нужно печатать для напитков, которые продаются без акцизной марки , в частности для сидра и пива;

если алкоголь имеет марку старого образца (без штрих-кода), то его тоже не нужно сканировать . Такие напитки следует хранить в оригинальной заводской таре, при этом следить за их сроком годности.

Почему это важно