Акции Tesla растут: что помогло производителю электрокаров

Акции Tesla выросли более чем на 3% за вторник 8 июня 2021 после того, как было озвучено новые торговые показатели из Китая. Несмотря на предыдущие неутешительные показатели в апреле, май стал месяцем резкого роста продаж автомобилей Tesla китайского производства.

В мае 2021 Tesla продала 33 463 автомобиля, которые были изготовлены в Китае, что на 29% больше чем в апреле текущего года. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей 21 936 автомобилей было продано в Китае и 11 527 электрокар экспортировали в Европу

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В апреле продажи автомобилей Tesla, изготовленных на заводе в Шанхае, а именно моделей Model 3 и Model Y, упали на 27% до отметки 25 845 электромобилей.

Проблемы Tesla в Китае

В этом году акции Tesla потеряли около 15%, прежде всего через неутешительные новости относительно качества транспортных средств китайского производства и их безопасности.

В частности речь идет о том, что за последний месяц Tesla уже дважды отозвала автомобили:

в мае часть электромобилей Model 3 и Model Y, которые были выпущены за последние годы, потому что болты тормозных суппортов упомянутых моделей авто могут быть не закреплены должным образом.

в июне 734 единицы своих автомобилей Model 3, произведенных в 2019 году и отправленных в Китай из-за проблем с ремнями безопасности, что может увеличить риск травмирования пассажиров в случае столкновения или проблемами с шинами, что может увеличить риск столкновения.

Также в Китае были зафиксированы случаи возгорания аккумуляторов и самовольное ускорения автомобилей Tesla.

В то же время в докладе, опубликованном в начале июня изданием The Information, приводились данные, что заказs Tesla в Китае в мае 2021 упали на 50% до 9 800 автомобилей по сравнению с апрелем. По данным издания причиной спада является потеря популярности марки на одном из важнейших рынков сбыта – Китае.

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Другие эксперты указывают на то, что несмотря на неудачное начало квартала для Tesla в Китае, в мае ситуация изменилась в лучшую сторону, а отложенный спрос станет предпосылкой устойчивого роста для Tesla на ближайшие несколько лет.

Следует отметить, что в понедельник 7 июня акции Tesla снизились в цене на 0,8% после сообщения об уходе из Tesla одного из четырех ключевых руководителей.