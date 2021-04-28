Доход Starbucks за последнее время не соответствует оценкам. Все из-за медленного восстановления работы на некоторых международных рынках.

Как известно, акции компании упали на 1,7% в расширенных торгах. В то же время Starbucks сообщил о смешанных квартальных результатах и повысил прогноз по прибыли и доходах в 2021 году.

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Компания сообщила о таких изменениях.

Прибыль на акцию: скорректировано 62 цента против ожидаемых 53 центов.

Доход: 6,7 миллиарда долларов против ожидаемых 6,8 миллиарда.

Starbucks сообщил, что фискальная чистая прибыль во втором квартале составила 659,4 миллиона долларов США – это 56 центов на акцию. В 2020 году в этот период цифра достигла лишь 328,4 миллиона долларов – это 28 центов на акцию.

Чистый объем продаж вырос на 11% и составил 6,7 миллиарда долларов. Однако ожидали получить 6,8 миллиарда.

Вакцинация важна для прогнозирования рынка, – Джонсон

Генеральный директор Кевин Джонсон заявил аналитикам, что прогресс вакцинации является ключевым для прогнозирования восстановления рынка. Starbucks использует свою технологию искусственного интеллекта, чтобы предсказать, как уровень прививки повлияет на рост международных продаж.

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В течение всего финансового 2021 Starbucks ожидает заработать от 2,65 до 2,75 доллара за акцию. Компания ожидает прибыли на скорректированной основе от 2,90 до 3 долларов за акцию, по сравнению с предыдущими прогнозами от 2,70 до 2,90 долларов за акцию.