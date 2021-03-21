Акции Facebook подскочили на 4,1%. Это произошло после того, как Марк Цукерберг сделал интересное заявление. Он сказал, что обновление конфиденциальности Apple поможет гиганту социальных сетей.

Компания социальных сетей боролась с Apple в течение нескольких месяцев из-за изменений. Однако Цукерберг неожиданно заверил, что на самом деле новая политика Apple лишь поможет Facebook.

Интересно Масштабный сбой в Facebook: не работают также Instagram и WhatsApp

"Реальность такова, что я уверен – мы сможем справиться с этой ситуацией. Я думаю, возможно, мы даже находимся в сильном положении", – заверил Цукерберг.

Что известно об обновлении Apple

Компания Apple обновила программное обеспечение iOS 14. Теперь от разработчиков приложений, включая Facebook, требуют спрашивать разрешение у пользователей, прежде чем отслеживать их через Apple Identified for Advertisers.

Facebook выступает против возобновления Apple iOS с августа 2020 года. Компания считает, что изменения повлияют на ее аудиторию. Они якобы ограничивать ее способность оказывать целевую рекламу, а это сократит доход на iOS до 50%.

Цукерберг заявил, что эти изменения коснутся малого бизнеса и разработчиков. "Я просто думаю, что это одна из причин, почему Facebook был немного откровенный в этом. Есть определенные принципы, которые нам небезразличны, и расширение прав и возможностей людей является одним из них", – подытожил Цукерберг.