"Аэрофлот" заменил в бизнес-классе Coca-Cola на Pepsi, а шампанское на просекко

Санкции продолжают бить по России и тамошнему бизнесу. И наличие денег у некоторых россиян не решает эту ситуацию.

Все больше российских компаний сталкиваются с проблемами поставки таких привычных для них вещей. Поэтому они вынуждены искать им заменители, не всегда подходящие. С такой проблемой столкнулся и российский перевозчик "Аэрофлот", жалуются российские СМИ.

Достойно внимания Горит все: в аэропорту Сочи во время посадки загорелось шасси самолета

Из-за проблем с поставкой и выхода компаний из России, "Аэрофлот" был вынужден заменить напитки компании Coca-Cola на продукцию PepsiCo для пассажиров бизнес-класса.

При этом если раньше "элитные" пассажиры получали Coca-Cola в алюминиевых банках объемом 0,33 литра, то теперь компания закупает напитки Pepsi-Cola в литровых бутылках. И уже на борту их придется наливать в стаканы. А это уже несколько иной сервис.

Кроме смены напитка Coca-Cola на Pepsi-Cola, заменили также Sprite на 7Up – их тоже будут поставлять на самолеты в литровых бутылках.

Вместо шампанского – просекко

Еще одна замена – вместо шампанского Montaudon Brut пассажиры "Аэрофлота" будут вынуждены "наслаждаться" просеккой Valdobbiadene Superiore Giall'oro Ruggeri. Причина такой замены достаточно банальна – цена. Если шампанское стоило от 19 до 23 евро за бутылку, то просекко в два раза дешевле – от 10 до 14 евро.

Проблемы со снабжением

В российской компании все эти конфигурации объяснили сбоями в поставках продукции и логистике ввоза в Россию. А также тем, что поставщики больше не могут выполнять свои договорные обязательства по поставке конкретных категорий продукции.

О том, почему иностранные компании "больше не могут выполнять свои договорные обязательства", в российских СМИ решили не уточнять, упустив момент с наложенными санкциями на Россию. А также причины, по которым эти санкции были наложены.

К теме Недостаточно самолетов: российская авиакомпания не будет запускать свой лоукостер

Без виски, сока, детского питания и учетом туалетной бумаги

Новые замены на рейсах "Аэрофлота" не первые с начала военного вторжения России в Украину и наложенных санкций на страну-агрессора. Авиаперевозчик с конца марта начал отказываться от некоторых товаров для пассажиров на борту.

Вместо французского шампанского Piper-Heidsieck Brut на борту пассажирам бизнес-класса предлагалось российское.

Виски Chivas Regal в бизнес-классе заменили более дешевым вариантом Dewar's White Label.

В эконом и премиум классах перестали подавать апельсиновый сок, предлагаются только яблочный и томатный соки.

Вместо натурального кофе, на рейсах начали выдавать растворимый кофе.

На рейсах из и в Ярославль, Пензу, Челябинск, Минск, Самару, Новый Уренгой и Оренбург перестали выдавать детские дорожные наборы.

На некоторых рейсах в самолетах Airbus A320 перестали транслировать фильмы.

На рейсах в Турцию ввели контроль за использованием туалетной бумаги, а также салфеток и бумажных полотенец. Дополнительные рулоны ни в коем случае нельзя оставлять в доступных местах, чтобы до них случайно не добрались пассажиры.

Смотрите видео об очередном больном заявлении Путина