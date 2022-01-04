Ахметов разбогател вдвое

Такое количество активов Ахметова подсчитали на 3 января 2022 года. Так, за 2021 год олигарх заметно увеличил свои активы.

Интересно На самом деле нет противостояния Ахметова и Зеленского – Офис Президента

Активы Ахметова в 2022 году на 4,14 миллиарда долларов превышают прошлогодние показатели. В 2021 году у олигарха было 7,53 миллиарда долларов и он занимал 322 место в рейтинге. В 2020 году – 321 место с состоянием 6,1 миллиарда долларов. В 2019 году – 283 место из 5,26 миллиарда долларов. То есть в последние годы Ахметов заметно разбогател.

Справка. Ринат Ахметов вместе с Вадимом Новинским владеет холдингом СКМ, System Capital Management. Однако доля первого значительно больше. Основными активами являются горно-металлургическая группа "Метинвест Холдинг", а также энергетическая компания ДТЭК.



Ахметов является конечным бенефициарным владельцем около 500 компаний, среди которых есть банк "ПУМБ" и медиагруппа "Украина".

Кто возглавил рейтинг миллиардеров

На первой строчке оказался основатель "SpaceX" Илон Маск . Его состояние составляет почти 304 миллиарда долларов.

. Его состояние составляет почти 304 миллиарда долларов. На второй – основатель интернет-магазина "Amazon" Джефф Безос со 196 миллиардами долларов.

со 196 миллиардами долларов. На третий – французский бизнесмен Бернар Арно со 177 миллиардами долларов.

со 177 миллиардами долларов. На четвертой – основатель компании Microsoft Билл Гейтс со 137 миллиардами долларов.

со 137 миллиардами долларов. На пятой – соучредитель компаний Google Ларри Пейдж со 129 миллиардами долларов.



Рейтинг миллиардеров от Bloomberg / Скриншот

Это может вас заинтересовать – Ахметов может дорого заплатить за информационную войну в Украине: смотрите видео