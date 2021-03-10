Украинская компания ADVIN Ukraine запустила уникальный проект. Украинского писателя Тараса Шевченко воссоздали в виртуальном мире, где с ним можно пообщаться.

Такой проект разработали именно ко дню рождения поэта. Работники компании отметили, что с виртуальным Шевченко сможет пообщаться каждый.

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Все, что нужно иметь для диалога с поэтом – смартфон. Стоит отметить, что Шевченко воссоздали в digital-формате. Он говорит "языком" современного поколения.

Шевченко в виртуальности даже размышляет о том, каким он мог бы быть блоггером в 2021 году. Также он рассказал, что если бы знал, что его фото будет на 100-гривневой купюре – нарисовал бы себя улыбающимся.

Разработчики назвали проект социальным. Его создали, чтобы привлечь внимание к поэту в новом и инновационном формате.

Как поговорить с виртуальным Шевченко

Чтобы начать такое общение – необходимо перейти на сайт проекту. Там будет QR-код, который нужно отсканировать с помощью телефона.

Шевченко воссоздали в виртуальной реальности: видео