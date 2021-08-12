Администрация Байдена жестко проигнорировала Tesla: Илон Маск удивлен

Американский производитель электромобилей Tesla получил чувствительный удар от администрации Байдена. Самый известный в мире производитель электромобилей не получил приглашения на мероприятие с участием президента США относительно электрического будущего автомобилестроения.

В четверг, 5 августа, Джо Байден заявил про амбициозную цель для рынка автомобилей в США – половина всех авто должны иметь нулевые выбросы к концу десятилетия. В то же время автопроизводители считают цель реальной лишь при условии увеличения государственных инвестиций в зарядные станции и другую инфраструктуру.

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На мероприятие были приглашены руководители американских автогигантов Ford и GM, а также Stellantis (бывшего Fiat Chrysler) и профсоюза United Auto Workers. Однако многих удивило отсутствие представителей самого известного в мире бренда электромобилей – Tesla.

Реакция Илона Маска

То, что компания Tesla так и не получила от Белого дома приглашение на это мероприятие подтвердил сам Илон Маск в посте в твиттере.

Да, кажется странным, что Tesla не пригласили,

– написал Илон Маск.

В СМИ же подняли вопрос об отношениях Белого Дома с компанией Илона Маска.

В Белом доме молчат

Министр транспорта США Питер Буттиджедж, в комментарии заявил, что он не знает, почему компанию Tesla Илона Маска не пригласили на мероприятие.

Мы, конечно, приветствуем усилия всех автопроизводителей, признающих потенциал электрического будущего и поддерживающие усилия, которые помогут достичь цели президента Байдена,

– прокомментировал Буттиджедж.

Конфликт Tesla и профсоюзы

Американские СМИ предполагают, что причиной игнорирования Tesla со стороны администрации Байдена могут быть напряженные отношения компании с автомобильным профсоюзом United Auto Workers. Компания Tesla, кроме того, что не находится в профсоюзе, оказывает активное сопротивление попыткам его организации и развития. Зато у Байдена идею создания профсоюза автомобильных производителей США всячески поддерживают.

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Не только Tesla: кого еще проигнорировали у Байдена

Компания Илона Маска не единственный производитель электромобилей, продаваемых в США, которого не пригласили на указанный выше запад. Администрация Джо Байдена проигнорировала также других известных производителей электрических и гибридных автомобилей – Nissan, Honda Motor, Volkswagen и Toyota – продукция которых присутствует на американском рынке.