Tesla объявила о новом способе оплаты в субботу, 16 июня, предоставив клиентам альтернативу уплате 10 тысячам долларов США за включение системы Full Self-Driving в программные возможности их автомобиля.

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Месячный "абонемент" на автопилот

В опубликованном на сайте Tesla сообщении компания отмечает, что такого рода месячный "абонемент", стоимостью в 199 долларов в месяц, не является долгосрочным обязательством. Поэтому клиенты в любое время могут отменить подписку. К ежемесячной подписки на базовое программное обеспечение автопилота, Tesla предлагает дополнительную подписку на "расширенные функции" за 99 долларов в месяц

Автопилот не делает автомобиль автономным транспортным средством

Как предупреждает Tesla на странице подписки, режим Full Self-Driving не делает автомобиль полностью автономным.

С функцией полного самостоятельного вождения (FSD) вы получите доступ к набору совершенных функций помощи водителю, которые предназначены для активного управления и помощи при вождении под вашим активным контролем. Включенные в подписку функции требуют от водителя полного внимания, с руками на руле и готовым в любой момент взять управление на себя,

– заявили в компании.

Илон Маск рекомендует "быть параноиками" при использовании автопилота

В июле Tesla выпустила новую бета-версию своего программного обеспечения Full Self-Driving. Несмотря на способность контролировать автомобиль в некоторых ситуациях, функция все еще допускает серьезные ошибки . Генеральный директор Tesla Илон Маск даже призвал клиентов "быть параноиками" при использовании этой функции, а в компании Tesla заявили, что эта функция может "сделать что-то не то в самый неподходящий момент".

Автопилот – это лишь усовершенствованная система помощи водителю